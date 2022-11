E-sport : Victoire historique des gameuses de G2 sur «Valorant»

Mais même menée de deux maps (perdues deux fois 13-9), G2 Gozen s’est rebellée et a réussi à renverser la situation pour s’imposer 3-2, dimanche, grâce à des victoires aisées sur les trois dernières cartes (13-3, 13-2 puis 13-5), réussissant un «reverse sweep». À 16 ans, Mary a été désignée MVP de cette finale et a su inspirer ses coéquipières Glance, Petra, Juliano et Mimi.