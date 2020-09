Sam Bennett a dominé le sprint final. Keystone

La journée de tous les dangers pour les leaders étourdis n’a pas donné lieu à l’explication attendue, la faute au vent qui n’a pas daigné se lever entre l’ î le d’Oléron et l’ î le de Ré. Du coup, c’est au sprint que les coureurs se sont départagés sur la ligne d’arrivée et, à ce petit jeu, Sam Bennett a été le plus fort.

Le rapide Irlandais de la Deceuninck-Quick-Step a devancé l’Australien Caleb Ewan et le Slovaque Peter Sagan. Bennett a ainsi gagné pour la première fois de sa carrière sur la Grande Boucle. La lanterne rouge du Tour de France 2016 en a profité pour enlever le maillot vert des épaules de Sagan et l’endosser là aussi pour la première fois. Primoz Roglic, lui, a tranquillement conservé son maillot jaune.

Nombreuses chutes

L’extrême nervosité du peloton à l’approche de segments un peu plus exposés au vent a causé quelques mouvements qui ont mis des coureurs à terre à plusieurs reprises. Guillaume Martin et Tadej Pogacar, respectivement 3e et 7e au classement général, ont notamment tâté du bitume à 63 km de l’ î le de Ré. Ils n’ont apparemment et heureusement eu aucune séquelle et ont tous deux réussi à retrouver le gros de la troupe dans la foulée. Mais le Français n’en avait pas fini de sa journée de galère. Il a encore été ralenti plus tard, à la suite d’une chute collective, alors que les Ineos et les Jumbo-Visma travaillaient fort à l’avant. Au final, Martin en a été quitte pour une belle frayeur, lui qui a réussi à réintégrer le peloton à une dizaine de kilomètres de St-Martin-de-Ré.

Échappée belle

Un peu plus tôt, un duo thurgovien avait pris la poudre d’escampette dès le kilomètre 0. Michael Schär et Stefan Küng avaient eu envie de prendre l’air marin, mais n’ont jamais obtenu de vrai bon de sortie d’un peloton bien trop au courant des capacités de rouleurs des deux Suisses. Ils ont eu un maximum de 100 secondes d’avance et ont été avalés goulûment à 100 km de l’arrivée, lorsque la Deceuninck-Quick-Step a tenté un premier coup de bordure dans l’eau.