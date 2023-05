Motocyclisme: Victoire italienne en MotoGP au Mans

Le pilote Ducati Marco Bezzecchi a remporté le Grand Prix de France au Mans. AFP

L’Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) a remporté dimanche le Grand Prix de France, cinquième épreuve de la saison de MotoGP, à l’issue d’une course échevelée et devançant les Ducati-Pramac de l’Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) et du Français Johann Zarco. Bezzecchi, qui a glané son deuxième succès de l’année, revient au classement du championnat à un point du tenant du titre Francesco Bagnaia (Ducati), qui a chuté en début de course. L’autre Français, Fabio Quartararo (Yamaha), a pris la septième place.

La course, qui était le 1000e Grand Prix de l’histoire du MotoGP et qui a pulvérisé le record d’affluence de la catégorie-reine de la moto, a été très spectaculaire et de nombreux pilotes ont chuté malgré les bonnes conditions climatiques.

Chutes et pilotes en colère

Le premier rebondissement est intervenu au cinquième tour avec la chute de Bagnaia, qui a percuté l’Espagnol Maverick Vinales (Aprilia) qui venait de le doubler et l’a entraîné dans les graviers. Très en colère, l’Espagnol s’est vite relevé et a mis une petite claque sur le casque de l’Italien. Les deux pilotes ont ensuite failli en venir aux mains avant d’être séparés par les commissaires.

Quelques secondes plus tard, l’Italien Luca Marini (Ducati-VR46) a lui aussi chuté avec l’Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini). Les deux pilotes se sont retrouvés allongés sur la piste et ont évité de peu d’être heurtés par d’autres concurrents.

Bezzecchi, qui s’était élancé en septième position, a rapidement pris les commandes de la course et a ensuite creusé l’écart pour s’imposer en patron et relancer le championnat du monde. Avec 93 points, il est en effet revenu à une petite longueur de Bagnaia (94).

Derrière lui, Martin et Marc Marquez (Honda) se sont livrés un superbe duel marqué par de nombreux dépassements spectaculaires. Mais le sextuple champion du monde de MotoGP, qui faisait son retour après s’être blessé à la main droite fin mars lors de l’ouverture de la saison au Portugal, a fini par craquer en chutant dans l’avant-dernier tour.

Les malheurs de Marquez ont fait le bonheur de Zarco, qui s’est emparé de la troisième place et a décroché un podium inespéré, pour le plus grand bonheur de ses dizaines de milliers de supporters présents au Mans.