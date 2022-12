Basketball : Victoire miraculeuse des Hawks de Clint Capela sur le buzzer

DeMar DeRozan et les Bulls ont cédé face à Clint Capela et les Hawks.

Capela s’est une nouvelle fois illustré, inscrivant 15 points et captant 14 rebonds. C’est le 8e double double consécutif du pivot genevois, son 16e de l’exercice. Au classement, Atlanta occupe le 6e rang de la Conférence Est, avec un bilan de 14 victoires contre 13 revers.

Embiid monstrueux

Embiid est devenu le premier joueur de NBA cette saison à marquer plus de 50 points lors de plusieurs matches. Le Camerounais de 28 ans a inscrit 53 points, en réussissant 20 tirs sur 32, dont 2 sur 3 à trois points, et a marqué ses 11 lancers francs, tout en prenant 12 rebonds.

Il devient le troisième joueur de l’histoire des Sixers à marquer 50 points ou plus sur plusieurs matches dans une saison, rejoignant Allen Iverson et Wilt Chamberlain. «Ça a été incroyable à regarder», a réagi son coéquipier Montrezl Harrell (9 pts, 4 passes, 3 rbds). «C’est un joueur habile. Il fait tellement de choses pour notre équipe sur le plan offensif et défensif également.» «Le fait qu’il joue de façon dominante sur les deux côtés du parquet montre à quel point c’est un grand joueur», a-t-il ajouté. Les Sixers restent cinquièmes à l’Est (14 victoires, 12 défaites), tandis que Charlotte sombre à la 14e place (7-20).