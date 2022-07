Cyclisme: Une Néerlandaise triomphe sur les Champs-Elysées

Cyclisme : Une Néerlandaise triomphe sur les Champs-Élysées

Lorena Wiebes a remporté la 1re étape du Tour de France Femmes dimanche à Paris et a ainsi revêtu le premier maillot jaune de cette Grande Boucle version féminine.

La sprinteuse néerlandaise a été plus puissante que sa compatriote Marianne Vos pour s’imposer sur les Champs-Elysées où la Belge Lotte Kopecky a pris la troisième place du sprint final.

La légende Oranje Marianne Vos, triple championne du monde (2006, 2012 et 2013), a lancé le sprint de loin pour tenter de s’imposer sur l’avenue parisienne, comme en 2014 quand elle avait enlevé la première édition de La Course by Le Tour sur ces mêmes pavés.