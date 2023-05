Victoire sur les Nazis: Poutine s'exprimera sur la place Rouge

La Russie célèbre mardi la victoire sur l’Allemagne nazie, grand-messe patriotique annuelle avec son défilé militaire, mais qui cette année, du fait d’échecs en série en Ukraine et d’attaques en territoire russe, se déroule sous haute sécurité. Après 15 mois d’offensive en Ukraine, l’armée russe apparaît affaiblie par les pertes, les revers et les tensions entre l’état-major et les paramilitaires de Wagner. Elle reste enlisée dans son combat pour la prise de la ville de Bakhmout , épicentre des combats de l’est depuis des mois.

Le président Vladimir Poutine, qui est attendu avec un discours devant des milliers de soldats au garde-à-vous sur la place Rouge, est lui isolé, honni des Occidentaux et visé par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale. À ses côtés, six dirigeants issus d’ex-républiques soviétiques. Ils assisteront à la parade avant de déposer ensemble des fleurs sur la tombe du soldat inconnu.

Sous haute sécurité

Les commémorations se dérouleront aussi sous protection renforcée du fait de la multiplication des attaques en territoire russe attribuées à Kiev par Moscou. Elles se produisent alors qu’une vaste contre-offensive ukrainienne semble de plus en plus imminente voire est peut-être déjà en cours.

Des défilés annulés

Résultat, des défilés et manifestations prévus dans plusieurs villes et régions russes ont été annulés, notamment dans les régions frontalières de l’Ukraine et en Crimée annexée, les autorités avançant un risque «terroriste». «Quand on a affaire à un État sponsor du terrorisme, de fait, il est mieux de prendre des mesures préventives», a justifié le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en référence à l’Ukraine. «Toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la sécurité» de la parade, a-t-il ajouté.