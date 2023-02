Mondiaux de ski alpin: Victoire surprise de Crawford, les Suisses battus au super-G

Grand favori du super-G des championnats du monde de Courchevel-Méribel, le Nidwaldien Marco Odermatt n’a pas réussi à concrétiser son rêve. Il a échoué au pied du podium, à 37 centièmes de seconde du vainqueur, le surprenant Canadien James Crawford. Ce dernier a précédé le Norvégien Alexander Aamodt Kilde, deuxième à… 1 centième de seconde, et le Français Alexis Pinturault de 26 centièmes.

Odermatt a donc mal entamé sa mission mondiale en terminant à 11 centièmes de la troisième place. «Quand tu vises l’or, c’est clair qu’une quatrième place ne peut pas représenter un bon résultat, a-t-il dit au micro de la RTS. Ma manche n’était pas si mauvaise, mais la course était courte. Et il faut savoir accepter le fait que trois autres aient été plus rapides que moi.»