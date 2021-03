Aussi étonnant que cela puisse paraître, les joueurs de la légende Mario Frick ont pris des points contre toutes les équipes de Super League cette saison. Toutes? Non, un petit village de « pêcheurs lausannois » – comme disent certains supporters genevois – résiste encore et toujours à l ’ envahisseur liechtensteinois. Avec le succès de ce mercredi soir, Lausanne compte désormais huit points d ’ avance sur la lanterne rouge, ce qui dit beaucoup de l ’ importance de ces confrontations directes.

Boranijasevic (8e) a failli lancer le match des siens de belle manière, mais sa frappe de près de 30 mètres a été déviée sur son poteau droit par le gardien Büchel. Kukuruzovic, trois minutes plus tard, et Barès, à la 35e, n ’ ont pas connu meilleur sort. La solution est tombée à un moment clé de la rencontre et via deux recrues du dernier mercato hivernal. Car c ’ est à un peu plus d ’ une minute de la pause que Suzuki a déposé le cuir sur la tête de Bolingi, qui a trouvé le fond des filets après une belle élévation verticale.