France : Victoires de la musique: Biolay et Nakamura en vedette

La cérémonie qui récompense la scène musicale française aura lieu vendredi. Et il y aura du beau monde sur scène, entre artistes francophones confirmés ou émergents.

Aya Nakamura part avec une longueur d’avance pour le titre d’artiste féminine. AFP

Benjamin Biolay, Gaël Faye et Aya Nakamura sont les têtes d’affiche des Victoires de la musique, dans une cérémonie dédiée vendredi à la vitalité de la scène française face à la crise sanitaire et l’absence de concerts. C’est sans public, Covid-19 oblige, que cette soirée de prestige se déroulera à la Seine Musicale (région parisienne), à partir de 21h05, retransmise sur France 2 et France Inter.

Les organisateurs rêvaient d’être concert-test – avec 1300 personnes – mais la préfecture n’a pas donné son autorisation. «Nous n’en faisons pas un drame. Nous allons axer notre soirée sur le live, pour soutenir le secteur du spectacle vivant», expliquait récemment le directeur général de l’événement, Jean-Yves de Linarès.

Il y aura du beau monde sur scène, entre artistes français – ou francophones – confirmés ou émergents. Pour les premiers, Benjamin Biolay, présent dans trois catégories (album, artiste masculin, chanson) grâce à son album «Grand Prix», arrive en trombe sur la grille de départ dans la liste des nominés. Sous le feu des projecteurs, on trouve Gaël Faye, en lice dans deux catégories (artiste masculin et album), tandis qu’Aya Nakamura part avec une longueur d’avance (Pomme et Suzane) pour le titre d’artiste féminine.

Tribune?

Outre les remises de prix, la cérémonie servira-t-elle de tribune ? Pour réclamer, par exemple, plus de visibilité pour la reprise des concerts. On se souvient de «Pas essentiel», titre revendicatif paru en fin d’année de Grand Corps Malade (nominé pour album et chanson).

D’autres voix en profiteront-elles pour se faire entendre alors que la filière musicale voit la vague #Metoo arriver ? Les regards se tourneront vers Camelia Jordana (en lice pour la chanson), Pomme ou Christine and the Queens (en course pour le clip), qui ont affiché leur soutien à la libération de la parole dans ce mouvement naissant #Musictoo.

Alors que la question de la parité taraude le milieu, l’absence de femme nominée – comme l’année dernière – pour le titre d’album de l’année fait grincer quelques dents. «On est en France, en 2021... mais la majorité des gens qui votent sont des hommes, puisque c’est l’industrie (musicale) qui vote. Les labels font des deals entre eux: je vote pour ton artiste, tu votes pour mon artiste...», déplore Camelia Jordana dans Libération.

Egalement critiquée l’an passé pour son manque de représentativité de la scène actuelle, la cérémonie enregistre quelques avancées en terme de diversité.

D’Hatik à Birkin

«Trois femmes noires, que leur arrive-t-il?», s’est amusée le 11 janvier, au soir de la révélation des nominations, Lous and the Yakuza, en ajoutant sa sélection à celles d’Aya Nakamura et Yseult. L’artiste belge (née en RD Congo, et qui a aussi des racines au Rwanda) concourt dans la catégorie révélation, comme Yseult (également en piste pour la meilleure chanson).

Comme la récompense liée à la scène ne pourra être décernée, faute de concerts, il y aura deux prix révélation, côté femmes et hommes. C’est là où se niche la relève. «Je suis très très heureux, après l’année qu’on vient tous de passer, on n’a rien lâché», se réjouit Hervé, un de ces jeunes talents. «Pour mes parents, pour ma grand-mère, c’est “ouah, il est aux Victoires de la musique”, c’est un truc dont ils peuvent parler sans être des spécialistes de rap», se félicite Hatik.

Par ailleurs, la cérémonie, régulièrement accusée de snober les gros vendeurs du moment– issus des musiques urbaines –, récompensera le titre le plus streamé (plus de 101 millions de fois) entre décembre 2019 et novembre 2020, «Ne reviens pas», de Gradur et Heuss L’Enfoiré. Enfin, Jean-Louis Aubert, président d’honneur, remettra une Victoire d’honneur à Jane Birkin pour l’ensemble de sa carrière.