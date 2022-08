Triathlon: Victoires vaudoises aux Championnats de Suisse

Cathia Schär demeure la meilleure triathlète du pays. Dimanche à Nyon, la Vaudoise de 20 ans a récidivé aux Championnats de Suisse, un an après son succès à Yverdon.

Chez les messieurs, l’Aiglon Maxime Fluri (23 ans/Triviera) a battu Simon Westermann au sprint, après une course tactique exemplaire. Seulement 9e après la natation, le Vaudois a réussi à rejoindre le groupe de tête à vélo, après avoir produit un gros effort. Il a ensuite sucé la roue de ses adversaires, pour faire la différence dans les derniers mètres en course à pied. Un succès réjouissant, puisqu’il s’agissait pour lui d’une course test, après plusieurs mois de blessure à une jambe.