NBA: Victor Wembanyama, une progression à pas de géant

«Il faisait ma taille, 1,70 m, vers huit ans»: c’est peu dire que Victor Wembanyama, sur le point de faire son entrée officielle en NBA, à l’occasion de la Draft 2023, jeudi, a toujours impressionné par sa taille et son talent, notamment ses premiers entraîneurs.

Surtout, au-delà de la taille, les deux parents sont passionnés de basket et de sport: la mère fut joueuse, entraîne au Chesnay-Versailles et surveille de près les débuts de son fils, tandis que le père, ancien athlète, est préparateur physique.

Bref, un environnement familial qui n’est pas sans rappeler les Parker, Diaw ou Batum. «Souvent les fils d’entraîneurs qui passent leur temps à la salle ont quelque chose en plus, ils s’entraînent plus que les autres, ils ont toujours le ballon entre les mains», résume Emmanuel Saravas.

«Pendant qu’Élodie, sa mère, entraînait, on voyait les trois enfants pas loin, ils ont toujours baigné dans le basket», témoigne encore son ancien coach. Car Victor n’est pas seul: sa sœur aînée Ève, basketteuse, joue maintenant à Monaco, après être également passée, comme Victor en 2021/22, par l’Asvel, où évolue encore leur petit frère Oscar, qui s’était initialement lancé dans le handball.

Une polyvalence au-dessus de la moyenne

Dès ses débuts au Chesnay-Versailles, cet amateur de dessin est surclassé, une habitude qu’il gardera tout au long de son parcours, en club comme en sélection nationale, et même dans sa vie en dehors des parquets puisqu’il a obtenu le bac avec mention et un an d’avance.