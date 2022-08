Tennis : Victoria Azarenka privée du tournoi de Toronto

La Biélorusse n’a pas pu obtenir un visa à temps. Tennis Canada assure que cela n’a «rien à voir avec sa nationalité».

Victoria Azarenka devait affronter Belinda Bencic au premier tour. IMAGO/ZUMA Wire

La Biélorusse Victoria Azarenka, ancienne No 1 mondiale, a annoncé dimanche que les autorités canadiennes lui avaient refusé un visa pour participer au WTA 1000 de Toronto (dès lundi), la Fédération canadienne expliquant ensuite que cela résultait d’un problème de «délai de traitement».

«Tennis Canada confirme que Victoria Azarenka n’a pu obtenir un visa à temps pour participer au tournoi. La Fédération a travaillé activement sur cette demande, avec Vika et son équipe, pendant plusieurs semaines, et a fait tout ce qui était possible pour la valider, mais malheureusement le délai de traitement s’est avéré trop long», a indiqué l’instance dans un communiqué transmis à l’AFP.

«Nous souhaitons à Vika le meilleur pour la saison américaine sur surface dure et espérons la revoir au Canada l’année prochaine», a ajouté Tennis Canada. L’organisateur de l’épreuve, qui est aussi celui du Masters 1000 de Montréal qui se déroulera de lundi à dimanche prochain, a en outre assuré que le problème de traitement du visa d’Azarenka n’avait «rien à voir avec sa nationalité».

Elle devait affronter Bencic

Comme ses compatriotes et les Russes, elle n’avait pu défendre ses chances à Wimbledon fin juin, les organisateurs du tournoi londonien n’ayant pas autorisé les représentants de ces pays à y participer, en réponse à l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe.

Les instances dirigeantes du tennis ont, elles, banni la Russie et la Biélorussie des compétitions internationales par équipes, mais les joueuses et joueurs sont autorisés à concourir dans les tournois des circuits WTA et ATP, à titre individuel, sous drapeau neutre et sans mention de leur nationalité.

«C’est une véritable déception. Je suis vraiment triste de manquer un de mes tournois favoris», avait annoncé plus tôt sur Twitter l’actuelle 20e joueuse mondiale, âgée de 33 ans, trois fois demi-finaliste de cet Open du Canada.

Elle devait affronter au premier tour Belinda Bencic, No 13 mondiale, avec en ligne de mire une possible confrontation au tour suivant face à la revenante Serena Williams. Azarenka a précisé qu’elle serait présente au tournoi WTA 1000 de Cincinnati, aux États-Unis, qui débute le 13 août et constitue l’ultime gros tournoi préparatoire à l’US Open (29 août-11 septembre).