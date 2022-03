Angleterre : Victoria Beckham a peur d’être ridicule sur scène

Alors que des rumeurs d’une tournée du groupe en 2023 se font de plus en plus insistantes, la styliste craint de ne pas être à la hauteur de ses copines.

Et si les Spice Girls se réunissaient en 2023 pour une tournée mondiale qui se terminerait par un concert à Glastonbury? C’est la rumeur, relayée par plusieurs médias britanniques, qui court depuis quelques jours. Mieux encore, selon le « Sun », il semblerait que Victoria Beckham ait donné son accord pour partir sur les routes avec ses quatre camarades, alors qu’elle avait affirmé en octobre 2021 qu’elle ne chanterait plus jamais avec elles .

Cependant, à en croire le magazine «New!», la styliste de 47 ans aurait peur de se ridiculiser en montant sur scène avec Geri Horner, Melanie Brown, Melanie Chisholm – qui va sortir son autobiographie – et Emma Bunton. «Elle est nerveuse, parce qu’elle sait que le monde entier la regardera. Posh Spice (ndlr: son surnom à l’époque du groupe) et Victoria Beckham sont deux personnes différentes maintenant, et cela fait un moment que c’est le cas. Elle a une image différente aujourd’hui et elle n’a pas envie de se mettre dans l’embarras», a confié une source.