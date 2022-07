People : Victoria Beckham défilera à la Fashion Week de Paris… pour elle-même

Victoria Beckham n’a plus participé à une Fashion Week à Londres, même en ligne, depuis plus d’un an, et s’est plainte dans une interview du coût de l’organisation des défilés. Son dernier défilé physique remonte à février 2020, à Londres. Suivirent des présentations numériques en septembre 2020 et février 2021.