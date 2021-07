Nouvelle tendance - Victoria Beckham dit qu’il faut porter trois pièces en jean

«Triple is the new double (denim only)». C’est avec cette assertion lapidaire, postée hier sur Instagram, que Victoria Beckham instaure une nouvelle tendance. L’idée est de porter, tout à la fois, une chemise, un pantalon et des chaussures en denim.

L’association chemise + pantalon en jean était très populaire dans les années 1990. Des stars telles que Britney Spears, Justin Timberlake, Pamela Anderson et Brad Pitt arboraient jadis ce look. Aujourd’hui, la créatrice de mode britannique, âgée de 47 ans, va plus loin puisqu’elle ajoute un troisième élément. La proposition fait d’ailleurs partie de sa collection de l’automne-hiver 2021-2022. Pour mémoire, une autre icône de mode avait adopté un look analogue: Beyoncé. La chanteuse portait une salopette, une chemise et une veste en jean. C’était en 2015, à l’occasion d’un dîner avec son époux, Jay-Z.