Victoria Beckham et sa belle-fille seraient en froid

Révélations : Victoria Beckham et sa belle-fille «ne se supportent pas»

D’après une source proche de la famille, les tensions entre l’ex Spice Girls et Nicola Peltz remonteraient à avant le mariage de cette dernière avec Brooklyn Beckham.

Les deux femmes ne se parleraient plus.

Le 9 avril 2022, Brooklyn, le fils aîné de David et Victoria Beckham, épousait Nicola Peltz . Les parents du Britannique de 23 ans étaient bien sûr présents pour cet événement. Si les nombreuses photos publiées sur les réseaux sociaux montraient une famille ravie, la réalité serait quelque peu différente.

En effet, une source proche du clan Beckham a assuré à «Page Six» que l’ex-membre des Spice Girls et l’actrice de 27 ans «ne se supportent pas et ne se parlent pas». Les tensions entre les deux femmes remonteraient à avant le mariage dont «la préparation a été horrible».