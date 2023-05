Victoria Beckham prête à rejoindre les Spice Girls

C’est lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Londres, en 2012, que les Spice Girls (Victoria, Geri, Emma, Mel C et Mel B, de g. à dr.) sont apparues à cinq pour la dernière fois.

On les attendait au couronnement de Charles III , mais les Spice Girls n’y ont jamais pointé le bout de leur nez. Cependant, il se pourrait qu’on retrouve prochainement le girls band au grand complet, avec Victoria Beckham, qui n’est plus apparue avec ses copines depuis 2012. C’est en tout cas ce qu’a confié Mel B au «Sun».

Interrogée sur les arguments qu’elle, Geri, Mel C et Emma avaient utilisés pour convaincre Victoria de se joindre à elle, Mel B a répliqué qu’il ne s’était pas agi de la convaincre, mais de trouver le bon timing: «Elle était vraiment très occupée avec sa ligne de vêtements et à soutenir David dans sa carrière et ses déplacements. Et elle a plusieurs enfants, il fallait accorder nos agendas. Et nous y sommes parvenues. Il devrait donc y avoir une annonce très bientôt.»