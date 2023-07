À 24 ans, Victoria Méhault a décidé d'arrêter la téléréalité

Victoria Méhault a doublement surpris ses abonnés TikTok le 7 juillet 2023. La Marseillaise leur a en effet appris qu’elle avait l’intention de mettre un terme à sa carrière dans la téléréalité et qu’elle était à nouveau en couple, après ses relations avec Bastos – qu’elle a taclé en musique – et Nicolò – qu’elle n’avait pas vraiment prévenu de son intention de rompre .

Comme Maeva Ghennam, Victoria a retrouvé l’amour auprès d’une personne qui n’a aucun lien avec la télévision et qui ne souhaite pas faire partie de ce monde. C’est la première des raisons pour lesquelles elle a choisi de passer à autre chose. La jeune femme estime en outre avoir pris part à assez de programmes. «J’ai 24 ans, j’ai fait mon temps dans la téléréalité, a-t-elle confié. Je ne dénigre pas du tout la téléréalité, au contraire. C’est aussi grâce à ça que j’ai pu commencer l’influence et qu’aujourd’hui je fais un métier qui me plaît. Mais je pense que, dans la vie, il y a des steps à passer. Ça fait quatre ans que je fais ça et si je continue, je ne vais pas progresser.»