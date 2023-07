Victoria Méhault partage une photo de l'homme qu'elle aime

Victoria Méhault est sur un petit nuage et elle a envie de partager son bonheur avec ses abonnés. Une dizaine de jours après avoir révélé qu’elle comptait arrêter la téléréalité et qu’elle avait trouvé l’amour , la jeune femme de 24 ans a raconté le début de son histoire avec son homme aux personnes qui la suivent sur TikTok.

Dans un post intitulé «C’est mon cadeau du ciel», Victoria a confié qu’elle avait bien failli ne jamais rencontrer celui dont elle est tombée amoureuse. C’est en se rendant à une soirée à laquelle elle ne voulait d’abord pas aller qu’elle a eu «un énorme crush». «On n’a fait que parler toute la soirée en ne calculant plus personne autour», s’est-elle souvenue. Après une période faite d’entraînements dans une salle de sport, de repas au restaurant et de balades main dans la main, c’est chez la candidate des «Marseillais» que le premier baiser a eu lieu.

«Et depuis ce jour-là on ne s’est plus jamais lâchés. En fait, on vit ensemble depuis le premier jour, a poursuivi l’ex de Bastos et de Nicolò. Il me fait rêver déjà par l’homme qu’il est, sa gentillesse, drôle, hyperintelligent, mais aussi parce qu’il est vraiment trop trop beau.» Victoria a conclu sa publication en écrivant qu’elle avait hâte de présenter son amoureux à ses followers.