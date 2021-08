New York : Victoria's Secret s'envole pour sa première séance à Wall Street

La marque américaine de lingerie Victoria's Secret a démarré en trombe pour sa première séance à Wall Street mardi après la scission en deux entreprises indépendantes de sa maison mère, L Brands.

Après l’abandon de ses célèbres défilés de lingerie, la société cherche à rendre son image plus inclusive. REUTERS

L'action de Victoria's Secret, cotée sous le symbole VSCO, s'est envolée de 26,6% mardi à la Bourse de New York, à 58,23 dollars l'unité. La nouvelle entreprise, baptisée officiellement Victoria's Secret & Co, comprend la marque de lingerie Victoria's Secret Lingerie, la marque plus spécifiquement destinée aux jeunes femmes PINK et les produits de beauté Victoria's Secret Beauty.

Scission

La séparation de L Brands en deux entités séparées, l'une consacrée à la lingerie et l'autre à la chaîne de magasins Bath & Body Works, avait été annoncée en mai. L'action de Bath & Body Works, désormais échangée sous le symbole BBWI, a terminé sur un gain de 2,18%, après avoir toutefois perdu du terrain en cours de séance. L Brands avait un temps envisagé de vendre Victoria's Secret, bousculée ces dernières années par des concurrents proposant des collections plus modernes et promouvant ouvertement la diversité ethnique et morphologique, mais a finalement décidé de l'introduire en Bourse séparément.

Volonté de redorer son image

La marque de lingerie tente de redorer son image, cherchant à rompre avec un modèle de femme jugé caricatural, longtemps symbolisé par son fameux défilé annuel de mannequins. Victoria's Secret, qui compte 1400 magasins dans le monde et environ 25'000 salariés, a renoncé à cet événement en 2019. Parmi ses dernières initiatives, la marque a lancé en juin un collectif de personnalités féminines devenues ses nouvelles égéries, dont l'Américaine Megan Rapinoe, double championne du monde de football, lesbienne et militante en faveur des droits des femmes et de la minorité LGBTQ.