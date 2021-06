Victoria’s Secret : Victoria’s Secret change de visages

Pointée du doigt pour son manque d'inclusivité, la marque de lingerie a décidé de miser sur des ambassadrices engagées pour se relancer.

Victoria's Secret a décidé d'opérer un virage à 180° et de miser sur des profils atypiques, plus ouverts sur la société actuelle. Elle a ainsi fait appel au top plus-size Paloma Elsesser.

Le plus grand porte-parole des femmes dans le monde

Pour balayer ces mauvaises années, Victoria's Secret a donc décidé d'opérer un virage à 180° et de miser sur des profils atypiques, plus ouverts sur la société actuelle. Martin Waters, PDG de la société, a fait part de ses objectifs ambitieux dans un communiqué: «Nous sommes en phase de devenir le plus grand porte-parole des femmes dans le monde».

Pour y parvenir, la marque a fait appel à sept femmes extraordinaires. Parmi elles, la footballeuse Megan Rapinoe, 35 ans et militante LGBTIQ, ainsi que Adut Akech, un top de 21 ans qui a du fuir le Sud-Soudan et aborde de front ses expériences de marginalisation.

Sont encore présentes le mannequin grande taille Paloma Elsesser, la femme transgenre Valentina Sampaio, la skieuse acrobatique Eileen Gu, la photographe et actrice Amanda de Cadene et enfin l’actrice indienne Priyanka Chopra, ancienne Miss Monde et féministe convaincue. Cette dernière a d’ailleurs déclaré qu’elle avait «hâte de créer des collections inclusives» et qu’elle était «ravie que toutes les clientes de Victoria’s Secret se sentent représentées et aient enfin le sentiment d’être à leur place».