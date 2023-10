Netflix & Co: toujours plus de films, mais moins de demande

Que ce soit à l’achat (+25% depuis 2019), à la location (+17%) ou via un abonnement à un service de streaming (+105%), les catalogues se sont considérablement étoffés ces dernières années. Mais l’utilisation de la VOD a commencé à se tasser en 2022, constate l’OFS.

Les Américains écrasent tout

Le nombre de visionnements via des services d’abonnement et de streaming en 2022 a augmenté de 2%. Après des taux de croissance supérieurs à 50% en 2019 et en 2020, puis de 19% en 2021, la demande continue de stagner sur ce service. Il en va de même pour l’utilisation des services de location qui, malgré une légère augmentation en 2022, reste à un niveau comparable à celui de l’année précédente. Les achats ont, quant à eux, continué à diminuer l’an dernier.