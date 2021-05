«L’amour ne doit pas blesser» : Vidéo choc d’une ex Spice Girl en proie à son compagnon violent

Mel B apparaît battue dans un clip qui met en lumière la violence domestique. Un rôle qui lui tient à coeur, puisqu’elle a elle-même souffert d’une relation abusive pendant plus de dix ans.

Terrifiée, violentée et violée. Melanie Brown est l’actrice d’une campagne choc, nommée «Love should not hurt» (ndlr: L’amour ne doit pas blesser). Dans un clip diffusé en faveur de l’association Women’s Aid, on y voit l’ancienne Spice Girl tenter de fuir son partenaire violent et manipulateur.