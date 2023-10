En Suisse, YouTube réduit les exigences pour monétiser les vidéos

Des fonctions pour les fans

Les créateurs de contenus remplissant les conditions pourront donc obtenir des revenus via la publicité, mais aussi activer des fonctions supplémentaires via l’onglet Revenus du service YouTube Studio. Elles permettent de générer des revenus par leurs fans, en leur offrant la possibilité d’acheter des commentaires sur le chat et des stickers colorés avec les options Super Chat et Super Stickers, ainsi que l’option Super Thanks pour se distinguer dans le chat avec des messages colorés. Enfin, un système d’affiliation va permettre aux spectateurs de s’abonner à la chaîne d’un créateur en lui versant une somme mensuelle pour bénéficier de contenus exclusifs.