Suisse- RDC : Vidéo pédopornographique: prêtre condamné

Un Congolais en mission à l’Abbaye de Saint-Maurice (VS) en 2020 a écopé en novembre dernier d’une peine de 60 jours-amende avec sursis et d’une amende de 500 francs pour avoir envoyé une vidéo à caractère sexuel impliquant des enfants. Il est retourné dans son pays .

Chanoine de l’institution catholique, Roland Jaquenoud a confirmé les révélations du média valaisan. Un prêtre de la République démocratique du Congo (RDC), qui était en mission en Valais l’année passée, a été condamné par ordonnance pénale à 60 jours-amende avec sursis et à une amende de 500 francs. «C’est l’Office fédéral de la police qui l’a pincé l’été dernier alors qu’il avait envoyé une vidéo pédopornographique à trois contacts via la messagerie WhatsApp. Sur ces images insoutenables, on voyait trois enfants dans une scène comprenant divers actes sexuels», indique le «Nouvelliste». Selon nos informations, les faits délictueux ont eu lieu vers la fin du printemps 2020 et la sanction est tombée en novembre dernier. Le condamné est retourné dans son pays d’origine.