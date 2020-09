Chine : Vidéo porno «likée» par un ambassadeur: Pékin crie au piratage

Le clip suggestif s’est affiché mercredi pendant plus d’une heure dans les publications «aimées» par Liu Xiaoming, attirant un flot de réactions amusées de la part d’internautes.

L’ambassade de Chine à Londres appelle Twitter à enquêter après ce qu’elle a présenté comme le piratage du compte officiel de son ambassadeur, lequel a «aimé» une vidéo pornographique. Le court clip était présent mercredi pendant plus d’une heure dans les publications «aimées» par Liu Xiaoming, attirant un flot de réactions amusées de la part d’internautes.

«Mener une enquête minutieuse»

«Certains militants anti-Chine, faisant preuve de malveillance, ont pris pour cible le compte Twitter de l’ambassadeur (...) en utilisant des procédés méprisables afin d’usurper» son identité, a indiqué l’ambassade. «Nous condamnons cet agissement avec la plus grande fermeté. Nous avons signalé l’incident à Twitter et nous réservons le droit de prendre des mesures complémentaires», a-t-elle souligné dans un communiqué publié mercredi. «Nous appelons Twitter à mener une enquête minutieuse, à prendre cette affaire très au sérieux, en espérant que les internautes ne croirons pas ces fausses informations et ne les propagerons pas.»