YouTube propose de l’IA générative et une nouvelle app

Lors de l’événement «Made on YouTube», jeudi à New York, Neal Mohan, directeur de la célèbre plateforme vidéo de Google, a annoncé de nouveaux produits d’IA à destination des créateurs de contenus, à commencer par Dream Screen. Cette fonctionnalité expérimentale dédiée aux Shorts (format de courtes vidéos de YouTube concurrent de TikTok et d’ Instagram Reels ) va permettre de tirer parti de l’IA générative pour ajouter en arrière-plan des images ou des vidéos créées par l’intelligence artificielle. Il suffit de faire une requête avec des mots-clés pour que le texte se transforme en images, à l’instar de ce que proposent d’autres services d’ IA générative comme DALL-E , Midjourney ou Stable Diffusion. La fonctionnalité d’IA générative sera disponible dans le courant de l’année, indique YouTube.

App YouTube Create

La filiale de Google a également dévoilé une nouvelle application mobile. Baptisée YouTube Create, elle doit permettre aux créateurs de contenus de simplifier l’édition de leurs Shorts ou de leurs vidéos plus longues. Elle met à disposition une palette d’outils pour le sous-titrage automatique, la voix off, des filtres, des effets, des transitions et de la musique libre de droits avec une technologie de synchronisation du tempo, explique l’entreprise. Cette application gratuite est actuellement accessible en version bêta sur Android, dans quelques pays (États-Unis, Allemagne, France, Royaume-Uni, Indonésie, Inde, Corée et Singapour), avant de l’étendre à d’autres régions et au système iOS d’Apple en 2024.