Videoclub a eu un déclic en Suisse

Videoclub sera sur scène aux Docks avec «Euphories», premier album sorti au début de l’année 2021 . La Française Adèle Castillon, 19 ans, devrait avoir une banane monstre, tant la Suisse et son public ont marqué à jamais sa carrière. C’est en effet chez nous, au Montreux Jazz en 2019, que Videoclub a donné l’un de ses tout premiers shows. Un déclic!

«L’ambiance était tellement folle. On a découvert l’euphorie de la scène, de la foule. On a ressenti un truc vraiment étrange, mais tellement agréable ce jour-là, qu’on est devenus comme accros. Après ce show, nos têtes et nos corps nous demandaient de refaire du live pour retrouver cette sensation incroyable», s’est souvenue il y a quelques mois la jeune chanteuse du groupe de pop aux sonorités eighties.