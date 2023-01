Lucerne : Videur condamné pour avoir frappé un client devant un resto

Pour un fêtard, la soirée dans un établissement lucernois a tourné au cauchemar. En janvier 2022, une dispute a éclaté entre ce client et un videur âgé de 33 ans dans la cage d’escalier du restaurant Pacifico. Avec l’aide d’un deuxième employé de sécurité, le client a été poussé vers la sortie. Il s’y est rebiffé. Le videur l’a alors traîné hors de l’établissement et l’a plaqué au sol. Le client a subi une fracture de la cheville, selon le jugement du Tribunal criminel de Lucerne. Le videur, «physiquement très supérieur», s’est assis sur l’homme, qui était à plat ventre sur le sol, et l’a maintenu, indique le tribunal.