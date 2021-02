Viège 3, Sierre 3. Les deux clubs valaisans de Swiss League ont bouclé leurs six confrontations de la saison régulière 2020-2021 sur un score de parité. Le dernier acte a souri à l’équipe du Haut, qui s’est logiquement imposée dans sa Lonza Arena lundi soir (4-2 ) .

En panne de confiance, l’équipe entraînée par Yves Sarault n’a pas étouffé le derby de sa supériorité, bien au contraire. Elle s’est simplement montrée plus audacieuse et plus opportuniste que des Sierrois qui n’ont pas trouvé de solutions pour se défaire de fore-checking constant des attaquants adverses.