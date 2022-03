Hockey sur glace - Viège revient contre La Chaux-de-Fonds, Sierre en vacances

Les Valaisans ont marqué un but par tiers grâce à Lou Bogdanoff (15e), Stefan Spinell (32e) et Niklas Olausson (59e). Le HCC aura encore une occasion de passer en demi-finale avant un éventuel septième match de tous les dangers, jeudi à Viège (19h45).

Deux buts qui ont fait mal

D’autant plus que 26 secondes après le début de l’ultime tiers, Dion Knelsen a inscrit le 4-1. La réussite d’Arnaud Montandon, à la 45e, n’a pas relancé la machine sierroise et Olten a même ajouté deux buts dans son escarcelle (47e et 52e). En demi-finale, Olten affrontera le vainqueur de la série entre le HCC et Viège.