Hockey sur glace: Viège s’adjuge le derby valaisan de Swiss League

Pour le dernier derby valaisan de la saison régulière, Viège a pris le meilleur sur Sierre, samedi, à Graben. Une fois de plus, les Sierrois ont payé le prix de leurs largesses défensives. Après avoir encaissé sept buts mardi à Bâle, puis six à Langenthal jeudi, les pensionnaires de Graben ont vu la lumière rouge de leur cage s’allumer cinq fois contre Viège. Et pourtant, malgré une défense larguée, la victoire aurait pu leur revenir.