Lausanne sur Google Earth : Vieille image, mais monstre buzz

La photo, datant de 2010, d’un enfant dont seule la tête sort d’une poubelle a amusé un spécialiste des images insolites glanées sur le Net. Et elle a vite trouvé écho dans le monde.

À la Ville de Lausanne, on n’avait jamais entendu parler de cette image jusqu’à mercredi. Ce qui est sûr, c’est que l’enfant ne risquait pas grand-chose, à part se salir: les couvercles de ces poubelles étaient amovibles, pour pouvoir les vider facilement. Et on n’en trouve plus que quelques rares exemplaires, ces équipements ayant été progressivement remplacés.