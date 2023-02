Léman-Neuchâtel-Morat : Vieillissants, les feux d’alerte au bord des lacs seront tous remplacés

Le Canton de Vaud est à la barre pour la modernisation des phares qui annoncent les tempêtes. Un système toujours nécessaire, selon les autorités.

Le remplacement permettra en plus de faire des économies d’énergie. VQH

La tempête approche, les feux s’enclenchent et tournent pour avertir quiconque navigue sur le lac qu’il faut revenir à quai fissa. Ils s’enclenchent… quand toutefois ils ne sont pas en panne. Le Canton de Vaud a publié mercredi le document par lequel il demande au Grand Conseil de lui accorder 1,6 million de francs pour remplacer tous les feux à éclipses sur les lacs Léman, de Neuchâtel et de Morat. Et, pour que le tout soit coordonné, c’est l’ensemble des feux qui seront changés, aussi ceux situés dans les cantons de Neuchâtel, du Valais, de Fribourg ainsi qu’en Haute-Savoie.

Les tâches resteront en mains des organismes qui les assument aujourd’hui. Par exemple, c’est MeteoSuisse qui restera en charge d’enclencher les feux quand c’est nécessaire. «À la pointe technologiquement», ces nouvelles installations sont vues par le Canton de Vaud comme un «bond en avant qui occasionnera, par ailleurs, une réduction de la consommation énergétique due aux équipements nettement moins énergivores». Les nouveaux feux seront en outre équipés pour fonctionner via 4G – peut-être même 5G.

Ils restent nécessaires

Il y a deux ans, Damien Cottier (PLR/NE) avait pourtant interpellé le Conseil fédéral. Ces équipements ne sont-ils pas devenus obsolètes? «Moi-même, je pilote parfois un bateau et mon smarthpone m’informe d’un changement de météo avant que les feux ne se mettent à tourner», disait-il. Or selon le gouvernement, «certains usagers ne sont pas en mesure d’emporter un appareil lors de leur pratique (kitesurf, paddle, planche à voile etc.), tandis que d’autres le rangent là où ils ne peuvent pas forcément l’entendre ou être averti d’une alerte».

De plus, «l’augmentation des températures et de l’humidité de l’air en Suisse crée des conditions météorologiques plus instables. Ces changements climatiques induisent un accroissement de la fréquence, de l’intensité et de l’étendue d’événements météorologiques extrêmes», dit le Canton de Vaud.

Au total, les trois lacs concernés comptent 36 de ces feux (Vaud: 20; Neuchâtel et Haute-Savoie: 5; Genève: 3; Fribourg: 2; Valais: 1).

Le Canton de Vaud, qui en compte le plus, se charge de coordonner le remplacement pour tous les cantons et pour la Haute-Savoie. Conseil d’État vaudois

