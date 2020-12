Quand bien même le Bayer ne représentait pas l’adversaire le plus facile du groupe et que le résultat final ne ressemble pas à la gifle subie lors du match aller (2-6), pour les patrons niçois, le fond comme la forme ont démontré que l'entraîneur français n'avait pas su faire réagir son groupe. Julien Fournier, le directeur exécutif, a déclaré que l’élimination de Nice dès la phase de groupes de Ligue Europa constituait «un coup d’arrêt dans le projet INEOS», selon le site de RMC-Sport.

Nice-Matin ajoute que les dirigeants ont informé Patrick Vieira de leur décision «dans la nuit de jeudi à vendredi». Quelques minutes plus tôt, Vieira s'était présenté en conférence de presse pour évoquer cette cinquième défaite consécutive, toutes compétitions confondues. «Ce n'est pas moi qui décide (sourire), avait-il admis. Il faudra poser la question à mes dirigeants. Moi, la seule chose sur laquelle je me concentre, c'est ce que je dois mettre en place pour gagner des matches. Peut-être que les dirigeants penseront que je ne suis pas l'homme de la situation pour emmener le club où ils veulent l'emmener. Mais je ne peux pas vous répondre.Pour certaines personnes, ça risque d'être insuffisant. Je suis ambitieux et je me donne les moyens de réussir. Je suis dans un club où je me sens très bien et où j'ai encore beaucoup à donner.»