Seconde Guerre mondiale : Vienne expose les archives de l’unique mariage d’Auschwitz

Rudolf Friemel et Margarita Ferrer Rey se sont mariés le 18 mars 1944, dans le camp de concentration. Une exposition en Autriche raconte les circonstances de cette union «singulière».

Ces documents d’une grande valeur historique ont été récupérés en 2017 auprès d’un petit-fils de Rudolf Friemer et Margarita Ferrer Rey, Rodolphe Friemel (photo). Celui-ci, qui vit dans le sud de la France et porte le prénom de son grand-père, a accepté de les céder pour en garantir la préservation.

Rudolf Friemel, résistant envoyé à Auschwitz en 1942, eut le droit de se laisser pousser les cheveux et de porter un costume civil pour pouvoir épouser Margarita Ferrer Rey à l’intérieur du camp de concentration, le 18 mars 1944, à 11 heures.

Ils se sont faits beaux pour la photo, mais le sourire n’est pas aux lèvres des jeunes mariés. Et pour cause: leur union fut la seule célébrée dans l’enceinte même du camp de concentration d’Auschwitz. Ce cliché jauni, représentant le détenu autrichien Rudolf Friemel et son épouse espagnole Margarita Ferrer Rey, a été cédé par leur petit-fils avec d’autres documents exceptionnels à la ville de Vienne, qui les expose pour la première fois dans sa bibliothèque, jusqu’au 30 septembre. Il remémore une parenthèse dans les ténèbres: le mariage autorisé par les nazis de ces deux amoureux, enregistré le 18 mars 1944 à 11 h par le service d’état civil du camp.