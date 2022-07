Autriche : Vienne prend ses distances avec un logiciel espion

Mercredi sur le blog de Microsoft, des experts du géant américain ont décrit ce programme malveillant appelé Subzero, aussi connu sous le nom knotweed, développé par l’entreprise viennoise DSIRF. Selon leurs éléments, il a été déployé à plusieurs reprises en 2021 et 2022, dans le but d’accéder à des données confidentielles telles que des mots de passe. «Les victimes identifiées à ce jour incluent des cabinets juridiques, des banques et des sociétés stratégiques de conseil dans des pays tels que l’Autriche, le Royaume-Uni et le Panama», écrivent-ils.