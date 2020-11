Attentat en Autriche : Vienne reconnaît des défaillances dans le suivi de l’assaillant

Le gouvernement autrichien a admis mercredi des erreurs de ses services de renseignements, qui ont minimisé la dangerosité du suspect de l’attaque terroriste qui endeuille Vienne.

Sur les lieux de l'attaque à Vienne, quelques fleurs et bougies ont été déposées.

Failles du service de renseignement et un programme de déradicalisation qui a échoué à repérer la dangerosité de l’assaillant: le gouvernement autrichien a admis des erreurs mercredi, deux jours après l’attentat islamiste meurtrier qui a endeuillé Vienne.

K. F, le jeune homme de vingt ans qui a ouvert le feu lundi soir en plein centre ville, tuant 4 personnes et faisant plusieurs blessés, avait apparemment commencé à fomenter son projet dès l’été.

«Il y a manifestement eu par la suite un problème au niveau de la communication», a-t-il déploré, visiblement ébranlé. Et d’accuser son prédécesseur d’extrême droite, Herbert Kickl, «d’avoir causé des dommages durables, pour ne pas dire détruit» le BVT (Bureau pour la protection de la Constitution et la lutte contre le terrorisme).

Condamné à de la prison

Une «âme perdue»

Ils interrogeaient toujours mercredi 14 personnes, «âgées entre 18 à 28 ans, issues de l’immigration et certaines n’étant pas des citoyens autrichiens» selon le ministre. D’après la police, «il est possible qu’elles aient apporté un soutien» à l’assaillant mais leur rôle exact reste encore flou.

Les deux jeunes suspects arrêtés mardi à Winterthour (ZH) en marge de l’attentat sont sous enquêtes pénales depuis 2018 et 2019 pour des faits liés au terrorisme. Les procédures pénales touchant ces deux ressortissants suisses sont toujours en cours au niveau fédéral, indique à Keystone-ATS le Ministère public de la Confédération (MPC).

La vie a repris

Sur les lieux de l’attaque, quelques fleurs et bougies, toujours les cercles de craie sur le sol tracées par les enquêteurs, mais la vie avait repris son cours mercredi.

Les Viennois se pressaient dans les métros et tramway, les boutiques accueillaient de nouveau des clients et les enfants avaient repris le chemin de l’école. Seuls les restaurants restaient fermés pour cause de confinement face à la pandémie de Covid-19.