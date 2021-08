Séisme en Haïti - «Viens me sauver, je suis sous le béton»

Caraïbes : Le bilan du séisme en Haïti s’alourdit encore et passe à 724 morts

Le funeste décompte s’est poursuivi dimanche après le puissant tremblement de terre qui a frappé l’île la veille. Plus de 2800 blessés sont également à déplorer.

«Viens me sauver, je suis sous le béton»

«J’ai pensé que mon enfant était morte»

Secours entravés

De nombreux pays, notamment les États-Unis, la Républicaine dominicaine, le Mexique, ou encore l’Équateur ont d’ores et déjà offert leur assistance avec l’envoi de personnel, de rations d’urgence et d’équipements médicaux.

Le séisme de 2010 dans les mémoires

Le pays le plus pauvre des Amériques garde encore en mémoire le séisme du 12 janvier 2010 qui avait ravagé la capitale et plusieurs villes de province.

Plus de 200’000 personnes avaient été tuées et plus de 300’000 autres avaient été blessées lors de la catastrophe tandis que plus d’un million et demi d’Haïtiens s’étaient retrouvés sans logis. Les efforts du pays pour se relever de cette catastrophe avaient été ralentis par la forte instabilité politique.