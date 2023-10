Vietnam: une magnat de l’immobilier aurait volé 1,2 milliard de dollars

Le pouvoir communiste du Vietnam a accusé mardi une magnat de l’immobilier d’avoir détourné plus d’un milliard de dollars, au détriment de 42’000 investisseurs floués. La police a lancé une enquête visant la présidente du groupe Van Thinh Phat, Truong My Lan, et trois autres personnes. Elles sont soupçonnées d’«appropriation frauduleuse de biens», selon un communiqué officiel, diffusé dans la nuit de lundi à mardi.

Truong, 66 ans, a été arrêtée en octobre 2022. La levée illégale de près de 1,2 milliard de dollars de fonds, entre 2018 et 2020, a trompé plus de 42’000 victimes, a déclaré un responsable du service d’enquête pour les crimes économiques et la corruption, sous la houlette du ministère de la Sécurité publique. Les actifs de Van Thinh Phat, fondé en 1992, comprennent des hôtels haut de gamme, des appartements de luxe et des restaurants, à travers le Vietnam.