Il a pris sa décision presque contre l’avis de tous: Celestino Vietti, 19 ans dans deux jours, se sentait plus à l’aise avec le pneu arrière le plus dur sur sa KTM. Et il a eu raison. Dans une course marquée par plusieurs chutes, mais aussi par un souci technique sur la machine du vainqueur du GP de Catalogne, Darryn Binder, Vietti a pris la tête à l’avant-dernier tour, avant de résister à son compatriote Arbolino (Honda) et à l’Espagnol Albert Arenas (KTM), qui a repris la tête du championnat aux dépens du Japonais Ogura (Honda). Le Fribourgeois Jason Dupasquier (KTM) a signé sa meilleure performance personnelle en GP en terminant dix-septième, à moins de 1,5 seconde de son premier point mondial. JCS