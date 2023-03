Suisse: «Vieux? A la poubelle», la publicité qui dérange

«Vieux? À la poubelle», le message a de quoi attirer l’attention. Placardé partout en Suisse, il interroge et dérange, d’autant plus que l’identité de l’annonceur est restée inconnue durant plusieurs jours. Elle a finalement été révélée lundi, par le biais d’un autocollant rouge vif apposé dans l’un des coins du panneau publicitaire. On peut y lire: «certes plus très jeune, mais faut-il s’en débarrasser?» un message accompagné d’un code QR et du logo de l’ONG Greenpeace. L’objectif: «attirer l’attention du public sur l’absurdité de jeter des objets prématurément», explique Joëlle Hérin, experte consommation chez Greenpeace Suisse, à «24heures».