Ce vendredi lors de leur point presse hebdomadaire, les autorités sanitaires genevoises ont indiqué que le nombre de cas Covid ne diminuait plus dans le canton. «Il reste à un haut niveau», a averti la Dre Aliki Metsini, co-cheffe de secteur maladies transmissibles du service du médecin cantonal. Ce n’est pas vraiment une surprise, a ajouté Adrien Bron, directeur général de la Santé: «Avec les nouvelles autorisations d’ouvertures (des magasins dit non essentiels, par exemple; ndlr), nous nous y attendions. Il faut rester vigilant». Le variant britannique, plus contagieux, est majoritaire parmi les cas détectés.