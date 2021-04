Sur le trajet, on croisera huit bornes en forme de «haut-parleurs artisanaux», faites à base de caissettes de raisin, sur lesquels figure un code QR. En le suivant, on tombe sur une playlist de huit morceaux originaux, composés par des artistes amis du Cully Jazz festival, qui résonnent parfaitement en accord avec les lieux puisqu’ils ont été écrits pour eux. On n’en dit pas plus, on vous laisse découvrir ce bijou en vidéo et, mieux, en vrai sur place. La balade est gratuite et restera en place tout au long de la belle saison. Prévoir un smartphone, des écouteurs, une bouteille d’eau ou de blanc du Lavaux, ainsi qu’une heure et demi environ, pour profiter au mieux. Toutes les infos ici.