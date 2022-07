Autriche : Viktor Orban en visite après le tollé sur «le mélange des races»

Le Premier ministre hongrois, Victor Orban (à dr.), et le chancelier autrichien, Karl Nehammer, passent en revue une garde d’honneur devant la Chancellerie fédérale lors de la visite officielle d’Orban en Autriche à Vienne, le 28 juillet 2022.

Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, est arrivé jeudi à Vienne pour une visite entachée par ses récents propos contre «le mélange des races», qui lui ont valu de nombreuses critiques et la démission d’une conseillère. Le chancelier autrichien, Karl Nehammer, a prévu de l’interpeller au sujet de ces déclarations, qu’il a jugées «naturellement critiquables». Avant cette nouvelle controverse, le responsable conservateur s’était réjoui d’accueillir un «important voisin et partenaire».

Propos polémiques

Mais les débats risquent d’être dominés par la virulence du discours tenu samedi par le dirigeant nationaliste hongrois de 59 ans, habitué des coups d’éclat. «Nous ne voulons pas être une race mixte», qui se mélangerait avec «des non-Européens», a-t-il dit, avant de faire une apparente allusion aux chambres à gaz du régime nazi. Les survivants de l’Holocauste et la communauté juive hongroise ont condamné les «relents racistes» de tels propos, appelant l’UE - et Karl Nehammer en particulier - à «prendre leur distance».

Fait rare sous l’ère Orban, Zsuzsa Hegedus, une sociologue le conseillant de longue date et dont les parents ont survécu à la Shoah, a remis mardi sa démission. Elle a dénoncé «une position honteuse» et «un pur texte nazi digne de (Joseph) Goebbels», en référence à l’ancien chef de la propagande de l’Allemagne nazie. Dans une lettre ouverte, M. Orban s’est défendu en brandissant «la politique de tolérance zéro de son gouvernement quand il s’agit d’antisémitisme et de racisme».