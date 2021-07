Tennis - Viktorija Golubic: «À un moment, tout devient possible»

Ce qu’il se passe est assez incroyable. À tel point que je ne comprends pas trop. Comme je vis dans ma bulle depuis deux semaines et que nous avons trouvé une bonne routine, je me dis simplement qu’il faut continuer. Je prendrai un moment après le tournoi pour penser à tout ça. Faire partie du «Top 8» à Wimbledon: c’est juste incroyable!

Cette année, j’ai évolué mentalement. J’ai compris notamment beaucoup de choses en disputant une série de plus petits tournois en début d’année. Cela m’a permis de faire évoluer mon attitude en situation de matches. À un moment, il fallait comprendre que, sur le court, tu ne peux pas tout contrôler. Il ne sert à rien de forcer les choses. J’ai compris que je ne devais rien. Je me suis donc concentrée sur mes forces, mes atouts, afin de les mettre en valeur le plus simplement possible. Quand tu en veux trop, ton jeu se fige. J’essaie donc de rester calme et très clair dans mes choix.