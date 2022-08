Tennis: Viktorija Golubic obtient son sésame pour l’US Open

Viktorija Golubic rejoint Belinda Bencic, Jil Teichmann, Stan Wawrinka et Marc-Andrea Hüsler parmi les Suisses qualifiés pour le tableau principal de l’US Open.

Viktorija Golubic a assumé son rang de favorite pour intégrer le tableau principal de l’US Open. La Zurichoise de 29 ans, 88e raquette mondiale et tête de série no 5 des qualifications, est venue à bout vendredi de l’Australienne Astra Sharma (WTA 191), en deux sets moins secs que le score ne l’indique (6-4, 6-4). Primo, la rencontre a été interrompue à deux reprises par la pluie; deuzio, la partition de la Suissesse a connu des ratés et son inconstance aurait pu coûter cher.