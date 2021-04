Une villa à Russin (GE) a été la proie des flammes, ce jeudi matin. L’incendie a éclaté vers 6h, dans une bâtisse située au 25 chemin des Mirottes. «Les quatre habitants ont pu quitter les lieux par eux-mêmes, a précisé le lieutenant Nicolas Millot, porte-parole du Service d’incendie et de secours (SIS). Lorsque nous sommes arrivés, ils sortaient des chevaux d’un hangar voisin, au cas où le sinistre se propagerait». Heureusement, le feu ne s’est pas étendu. Mais il a durement touché la maison. «Les dégâts au rez-de-chaussée et au premier étage sont considérables», a confirmé l’officier.

Les occupants de la villa ont subi un contrôle médical sur place. Ils n’ont pas été blessés. Une enquête devra déterminer les causes du sinistre, maîtrisé environ une heure après le déclenchement de l'alarme. Le SIS est intervenu avec six véhicules et 19 pompiers, appuyés par dix volontaires de la commune.