Liesberg (BL) : Village peuplé «d’irréductibles non vaccinés»: c’était un bug

De mauvais calculs ont fait croire que seuls 15% des habitants de la commune de Liesberg s’étaient fait vacciner. En réalité, le village est tout à fait dans la moyenne nationale.

L’explication était plus pragmatique que sociologique.

La publication des taux de population vaccinée par commune dans le canton de Bâle-Campagne avait fait sensation outre-Sarine: à Liesberg, 1112 habitants, à la frontière du canton du Jura, seuls 14,9% de la population s’était fait vacciner, alors que la moyenne suisse approche gentiment les 50%. Il n’en fallait pas plus: les médias, caméra au poing, sont partis à la rencontre des habitants de ce «village d’irréductibles qui résistent encore et toujours au vaccin», comme avait par exemple titré Blick.

Circulez, il n’y a rien à voir

Les hypothèses ont fleuri: était-ce une influence de l’orientation politique des villageois, qui votent fortement UDC? Ou est-ce que les habitants sont partis se faire vacciner dans le Jura ou à Soleure, plus proches géographiquement, et ont été enregistrés là-bas? Ou alors y avait-il une grosse erreur de statistique?

C’était bien la troisième piste qui était la bonne. Mercredi, les autorités de Bâle-Campagne ont fini par trouver l’explication et ont présenté leurs excuses: le chiffre était faux. Les explications restent floues, mais on mentionne des «enregistrements de données incomplets», des «entrées incorrectes» et de «mauvaises attribution de codes postaux».