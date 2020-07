Ukraine

Village ravagé par des feux de forêt meurtriers

Alors que fin juin, des inondations avaient fait des morts dans l’ouest, des incendies se sont déclarés cette semaine dans l’est du pays.

Les autorités ukrainiennes estimaient mercredi que la situation s'améliorait sur le font des incendies dans l'est du pays, où un feu de forêt a ravagé la veille un village, faisant au moins cinq morts. Le président Volodymyr Zelensky s'est rendu dans la localité touchée, Smolianynové, dans la région de Lougansk, à une vingtaine de kilomètres de la ligne de front avec les séparatistes prorusses.

«Nous avons survolé le site et ne voyons pas de foyers supplémentaires de feu», a indiqué pour sa part le ministre de l'Intérieur, Arsen Avakov. «La météo est propice (à la lutte contre les flammes), car il n'y a plus de rafales de vent», a-t-il estimé même si, selon les journalistes de l'AFP, la chaleur dépasse toujours les 30°C.

Plus de 1200 pompiers, secouristes et membres de la Garde nationale étaient déployés pour combattre «trois foyers clés», empêcher leur propagation et aider la population, a-t-il précisé. Des avions bombardiers d'eau ont aussi été déployés, malgré des craintes initiales que les combattants séparatistes prorusses puissent les abattre.